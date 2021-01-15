Нью-Йорк, США, , 23:38 — REGNUM Новичок «Бруклина» защитник Джеймс Харден отметил чемпионские амбиции «Нетс» и прокомментировал свой уход из «Рокетс», а также дал характеристику своим способностям на площадке на первой пресс-конференции в новой команде

«Я являюсь элитным игроком, элитным партнером по команде и элитным лидером на площадке. Пока я помогаю одноклубникам играть лучше, меня не беспокоит собственное количество набранных очков.

Мы имеем реальные шансы на чемпионство, учитывая всю работу «Бруклина» как организации. У нас есть подходящий состав игроков и тренерский штаб для борьбы за титул.

Что касается моего ухода из «Рокетс», то я сожалею о том, каким образом все это произошло. Но я верю, что обе стороны в итоге остались довольны результатом.

Я не проявлял неуважение к партнерам по «Хьюстону», к парням, которые только прибыли в команду. Я играл там на протяжении долгого времени. Я всего лишьсказал, что наша команда недостаточно хороша для борьбы за чемпионство», — приводит слова баскетболиста пресс-служба НБА.