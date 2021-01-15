Москва, , 22:57 — REGNUM Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировский подвел итоги поражения от «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой столичного клуба со счетом 5:3.

«Думаю, «Динамо» хорошо играло. Много бросали по воротам, свои моменты доводили до броска.

Мы же в какие-то свои моменты не могли довести шайбу до ворот. «Динамо» победило. Мы готовимся дальше — у нас последняя игра на выезде в Казани», — приводит слова специалиста пресс-служба «Динамо».