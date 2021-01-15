Москва, , 22:28 — REGNUM Московское «Динамо» обыграло нижегородское «Торпедо» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.

В составе столичного клуба отличились Илья Круглов, Дмитрий Кагарлицкий, Михал Чайковски, Даниил Тарасов и Артем Волков. Отметим, что Вадим Шипачев отдал две результативные передачи.

У гостей голами отметились Иван Чехович, Энди Миэл и Джордан Шварц.

Таким образом, «Динамо» укрепилось на четвертом месте Западной конференции, набрав 60 очков в 46 матчах. «Торпедо» идет на шестой строчке Восточной конференции с 54 очками на счету.