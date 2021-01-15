Москва, , 22:12 — REGNUM Московский «Спартак» принял на своем льду финский «Йокерит» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Единственную шайбу хозяев забросил Робин Ганзл с передачи Лукаша Радила. В составе гостей голами отличились нападающие Йессе Йоэнсуу, Юлиус Юнттила и Петер Регин.

Таким образом, «Йокерит» расположился на пятой строчке Западной конференции с 53 очками набранными в 43 играх. «Спартак» — восьмой с 50 баллами на счету.