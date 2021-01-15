Денвер, США, , 21:47 — REGNUM Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мэтт Калверт подвел итоги первого матча нового розыгрыша регулярного чемпионата с «Сент-Луисом», в котором «блюзмены» одержали победу со счетом 4:1.

«Мы знали, что первый матч может получиться безалаберным, что будут ошибки. Но второй мы точно обязаны провести с большим усердием.

Когда все выкладываются, ошибки проще компенсировать. Про вчера такое не скажешь: мы пропустили два гола с выходов два в ноль, что для нашей команды крайне не характерно.

Завтра мы будем готовы взять реванш», — приводит слова Калверта официальный портал НХЛ.