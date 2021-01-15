Сент-Пол, США, , 20:57 — REGNUM Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо прокомментировал дебютный матч российского нападающего Кирилла Капризова в НХЛ. Экс-форвард ЦСКА набрал 3 (1+2) очка в матче с «Лос-Анджелесом», встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу «Миннесоты».

«Он был великолепен. Я с первого дня, как увидел его в деле, не устаю удивляться его желанию и настрою.

Вокруг него столько шума, что легко оторваться от реальности, потерять концентрацию.

Но его так просто не отвлечь от главного. Его цель — забавит в каждом матч, и он не ждет от себя меньшего», — приводит слова форварда «Миннесоты» официальный портал НХЛ.