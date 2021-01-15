Лондон, , 20:41 — REGNUM Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни высказался о своей тренерской карьере.

Напомним, что англичанин завершил профессиональную карьеру и возглавил «Дерби Каунти» из Чемпионшипа.

«Я всю жизнь играл в футбол, поэтому мне повезло, что еще являюсь его частью. Для меня это новая глава.

Мое время было, настал час молодого поколения, а для меня настал час руководить им. Мое будущее в менеджменте. У меня была отличная карьера с некоторыми взлетами и падениями, но я бы ничего не стал менять», — приводит слова Руни портал Daily Mail.