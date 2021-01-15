15 января 2021 | Время чтения 4 мин

Об этом недавно заявил президент олимпийского оргкомитета «Токио-2020», бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори, отметив, что решение должно быть принято в зависимости от того, будут ли снижаться риски заболевания COVID-19 настолько, чтобы позволить зрителям присутствовать на трибунах стадионов.

Анатолий Кошкин, , 19:27 — REGNUM Об этом недавно заявил президент олимпийского оргкомитета «Токио-2020», бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори, отметив, что решение должно быть принято в зависимости от того, будут ли снижаться риски заболевания COVID-19 настолько, чтобы позволить зрителям присутствовать на трибунах стадионов. А вчера возможность нового переноса токийской Олимпиады из-за пандемии COVID-19 допустил министр административной и нормативной реформы Таро Коно, ранее занимавший посты министра иностранных дел и обороны, предупредив, что принимающие летнюю Олимпиаду японские власти должны быть готовы ко всему. «На данный момент нам нужно сделать все возможное, чтобы подготовиться к Играм, но все может пойти в любом направлении», — сказал он в интервью агентству Рейтер. «Олимпийский комитет должен думать и о «плане В», и «плане С». Но ситуация непростая», — признал Коно.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Пессимизма добавило вынужденное распространение кабинетом министров чрезвычайного положения на 11 префектур, далеко за пределы региона Токио в ситуации, когда число новых случаев заражения коронавирусом только в столице превысило в четверг, по данным телекомпании NHK, 1500 в сутки. Общее же количество случаев по всей стране достигло к середине января около 289 000, при этом по состоянию на прошедшее воскресенье зарегистрировано 4067 жертв COVID-19.

Напуганные увеличением числа заболевших и умерших уже около 80% японцев высказываются против проведения Олимпиады в Японии в наступившем году. Опрос NHK показал, что на сегодняшний день 38% респондентов заявили, что игры следует отменить, а 39% считают, что их следует отложить снова. Эти настроения разделяют и специалисты. Газета The Japan Times приводит мнение Норио Сугая, приглашенного профессора Медицинской школы Университета Кейо в Токио и члена группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эксперта по вопросам пандемии гриппа, который прямо заявил, что он против проведения Олимпиады этим летом. По мнению профессора, «бессмысленно высказывать медицинскую точку зрения на то, чего большинство японцев не хочет».

Ёсихидэ Суга Japan.kantei.go.jp

Однако премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и губернатор Токио Юрико Коикэ, похоже, сдаваться не намерены. Они, хотя и признают «взрывной» характер роста заболевших COVID-19, продолжают настаивать на непременном проведении Олимпиады этим летом. При этом большие надежды возлагаются на массовое вакцинирование жителей Японии и других стран. По словам Суги, если до третьей декады февраля японцы также начнут ставить прививки от инфекции, население страны с оптимизмом будет смотреть на перспективу организации Игр. Сообщают, что в ходе состоявшегося 12 января телефонного разговора японского премьера с создателем компании Microsoft Биллом Гейтсом Суга в очередной раз заявил о своей решимости провести состязания в установленные сроки — с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В Токио в довольно резкой форме опровергли поступившую на днях информацию о возможной отмене токийских Олимпийских игр в Японии, назвав ее недостоверной. Исполнительный директор оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто сделал заявление: «Когда появляются подобные сообщения, некоторые люди могут беспокоиться. Эти сообщения не соответствуют действительности», — сказал чиновник. Ранее ряд японских СМИ опубликовал информацию о том, что в феврале Международный олимпийский комитет (МОК) и организаторы Игр будут обсуждать возможную отмену Олимпиады.

В японских СМИ пишут, что для правительства страны и губернаторства Токио весьма важно минимизировать финансовые потери, вызванные переносом, а то и отменой Олимпиады. Цифры таких потерь называют поистине огромные. Газета деловых кругов Японии «Нихон кэйдзай симбун» публиковала прогноз о том, что отмена токийской Олимпиады нанесет стране экономический ущерб на сумму 73 миллиарда долларов, а перенос сроков — более 6 миллиардов. При этом в первом случае ВВП страны потеряет около 1,4%. Поэтому японская газета The Japan Times прямо указывает: «Игры и деньги, которые они приносят от туризма — являются главным приоритетом для премьер-министра Ёсихидэ Суги».

Не хочет терять доходы и Международный олимпийский комитет (МОК). Его председатель Томас Бах, поощряя японцев на проведение Олимпиады, в недавнем интервью газете «Иомиури симбун» заявил: «Я думаю, что Олимпиада в Токио подарит миру надежду и веру, а также станет гордостью народа Японии».

Однако не все можно мерить деньгами. Даже если вакцинация даст результаты, и число инфицированных станет снижаться, невозможно будет обеспечить это снижение равномерно по всему миру. А значит, не может быть гарантий того, что среди приезжающих на Олимпиаду со всех уголков мира спортсменов и болельщиков не окажется разносчиков COVID-19 и его многочисленных новых штаммов. Очевидно, что организация и в этом году столь масштабного мирового спортивного мероприятия находится под угрозой.