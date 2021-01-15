Эр-Рияд, , 16:41 — REGNUM Польская команда гонщиков — Арон Домжала и Мацей Мартон заняли третье место на всемирных соревнованиях по ралли «Дакар» в классе легковых автомобилей. Еще одна польская команда, состоящая из Михала Гочала и Шимона Господарчика, финишировала в этом же классе четвертой. Об это передает Polskie Radio 24.

До того, как попасть на пьедестал Домажа и Мартон выступали на данных соревнованиях дважды. В 2019 году в Южной Америке они допустили навигационную ошибку и не смогли выбраться из каньона. Их автомобиль был эвакуирован оттуда с помощью вертолета. В 2020 году их с самого начала преследовали технические проблемы, которые лишили их шансов на окончательный успех.

Победителями заезда в категории легковых автомобилей стала команда гонщиков из Чили Франсиско Лопес Контардо и Хуан Пабло Латрах. Второе место занял американо-бразильский дуэт, который представляли Остин Джонс и Густаво Гугельмин.