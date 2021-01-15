Брянск, , 15:32 — REGNUM ФК «Динамо-Брянск» наказали за умышленное предоставление в Футбольную национальную лигу недостоверной информации и использование заведомо поддельных документов о подтверждении коронавируса у игроков. Спортивные санкции, вплоть до пожизненного отстранения от футбола, применены к сотрудникам клуба и к самой организации, сообщили 15 января в Контрольно-дисциплинарном комитете РФС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

У трёх футболистов и массажиста клуба был выявлен коронавирус. Однако руководство ФК скрыло эту информацию и сообщило в ФНЛ через мессенджер, что с 29 августа по 2 сентября 2020 года в команде не зарегистрированы положительные результаты ПЦР-тестов. Делегату ФНЛ были предоставлены поддельные медицинские справки, а заразившиеся спортсмены и массажист приняли участие в матче 6-го тура Олимп-Первенства ФНЛ с ФК «Иртыш» 30 августа 2020 года.

За дисциплинарные нарушения Валерию Корнееву запрещено пожизненно осуществлять любую связанную с футболом деятельность.

Главному тренеру ФК «Динамо-Брянск» Александру Горбачеву запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год.

За неправомерное участие команды в матче шестого тура брянским футболистам присуждено поражение со счётом 0:3 и назначен штраф в 100 тысяч рублей.

За умышленное предоставление поддельных документов с ФК «Динамо-Брянск» снимается три турнирных очка в Олимп-Первенстве России по футболу и назначается штраф в размере 1,5 млн рублей.