Уфа, , 15:17 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров выступил на торжественной церемонии открытия Кубка России и Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию на лыжах в г. Октябрьском. Об этом 15 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что состязания, в которых принимают участие более 300 лыжников из 23 субъектов РФ, проходят в башкирском городе с 15 по 17 января. В них участвуют и 70 спортсменов из Октябрьского.

Отмечается, что эти соревнования являются отборочным этапом на чемпионат мира, который пройдет в феврале текущего года в Эстонии, Первенства Европы и мира среди юниоров.

Хабиров поздравил спортсменов и гостей с открытием этих соревнований и пожелал лыжникам успехов.

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