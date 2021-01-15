Москва, , 15:12 — REGNUM Сборная России по футболу сыграет с командой Словении на стадионе «Фишт» в Сочи. Об этом 15 января сообщает пресс-служба сборной России.

Встреча должна состояться 27 марта. Это будет первый домашний матч российской команды в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Дебютную игру в турнире сборная России проведёт в гостях против команды Мальты 24 марта.

Напомним, в отборочной группе на чемпионат мира сборная России сыграет с командами Хорватии, Кипра, Словакии, Словении и Мальты.

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