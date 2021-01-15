Эр-Рияд, , 14:51 — REGNUM Французский гонщик Стефан Петерансель стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачёте автомобилей. Соревнования завершились в Саудовской Аравии 15 января.

На последнем участке, протяжённость которого составила 200 км, победил испанский гонщик Карлос Сайнс с результатом 2 часа 17 минут 33 секунды. Вторым к финишу пришёл катарский пилот Насер Аль-Аттия (+2.13). Петерансель стал третьим (+2.53).

В общем зачёте Петерансель победил, показав время 44 часа 27 минут 11 секунд. Второе место занял Аль-Аттия (+14.51). Замкнул тройку Сайнс (+1:01.57).

Российский гонщик Владимир Васильев занял седьмое место (+3:29.38).

Для 55-летнего Петеранселя эта победа стала 14-й на «Дакаре». Шесть раз он выигрывал ралли-марафон в классе мотоциклов, после чего пересел на автомобиль и выиграл «Дакар» ещё восемь раз.

Петерансель принимает участие в «Дакаре» с 1988 года. С тех пор пропустил марафон всего один раз.

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