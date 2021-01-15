Набережные Челны, Татария, 15 января 2021, 15:06 — REGNUM Набережночелнинская команда «КАМАЗ-мастер» выиграла марафон «Дакар-2021», заняв весь пьедестал. Сегодня, 15 января, завершился заключительный этап ралли, проходивший в Саудовской Аравии.
Экипаж под управлением Дмитрия Сотникова победил в общем зачете ралли-марафона среди грузовиков. На втором месте — экипаж Антона Шибалова, бронза — у членов команды Айрата Мардеева.
Команда из Набережных Челнов становится лидером уже в 18-й раз в истории и пятый раз подряд.