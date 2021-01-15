Эр-Рияд, 15 января 2021, 13:51 — REGNUM Российский экипаж команды «КамАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым одержал победу над ралли-марафоне «Дакар» в зачёте грузовиков. Соревнования завершились в Саудовской Аравии 15 января.
На последнем, 12-м, спецучастке Сотников пришёл вторым, пропустив вперёд Мартина Мацика из команды «Биг Шок Рейсинг». Третьим к финишу пришёл ещё один пилот «КамАЗ-мастер» Антон Шибалов.
В генеральной классификации Сотников одержал победу с результатом 45 часов 51 минута 33 секунды. Шибалов стал вторым (+39:58). Замкнул тройку ещё один представитель «КамАЗ-мастер» Айрат Мардеев (+1,11:30).
Для Сотникова эта победа стала первой на «Дакаре». Команда «КамАЗ-мастер» отпраздновала пятую победу подряд.
Читайте также: Аргентинский гонщик выиграл «Дакар» в зачёте квадроциклов