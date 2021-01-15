Эр-Рияд, , 13:20 — REGNUM Аргентинский гонщик Мануэль Андухар выиграл ралли-марафон «Дакар» в зачёте квадроциклов. Соревнования проходили в Саудовской Аравии.

Победителем последнего этапа, протяжённость которого составила 200 км, стал американец Пабло Копетти, прошедший дистанцию за 3 часа 11 минут 30 секунд. Вторым к финишу пришёл Андухар, отставший на 23 секунды. Третьим стал польский гонщик Камил Вишневский (+2,25).

Общий зачёт квадроциклов Андухар выиграл с результатом 60 часов 28 минут 29 секунд. Вторым стал чилиец Джованни Энрико (+33,44). Замкнул тройку Копетти (+3:00.58).

24-летний Андухар в четвёртый раз участвовал в «Дакаре» и впервые победил в общем зачёте. До этого лучшим результатом было четвёртое место в 2020 году.

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