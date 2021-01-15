Эр-Рияд, 15 января 2021, 12:14 — REGNUM Победителем ралли-марафона «Дакар» в зачёте мотоциклов стал аргентинский гонщик Кевин Бенавидес. Соревнования проходили в Саудовской Аравии.
Протяженность последнего спецучастка составила 200 км. Он завершился 15 января в Джедде.
Победителем этапа стал американский мотогонщик Рики Брабек, прошедший спецучасток за 2 часа 17 минут 2 секунды. Бенавидес пришёл вторым (+2.17). Замкнул тройку австриец Маттиас Валькнер (+4.13).
В общем зачёте Бенавидес победил, его время составило 47 часов 18 минут 14 секунд. Вторым стал Брабек (+4.56), третьим — британец Сэм Сандерленд (+15.57).
32-летний Бенавидес впервые стал победителем «Дакара». В 2018 году он был вторым на ралли-марафоне.
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