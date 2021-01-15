Ле-Бурже, Франция, , 11:46 — REGNUM Французский мотогонщик Пьер Шерпен умер от травм, полученных при падении на этапе ралли-марафона «Дакар». Об этом 15 января сообщается на странице команды Heros des Belles-Motos в Facebook.

10 января во время седьмого этапа «Дакара» Шерпен попал в аварию и получил серьёзную травму головы. Его экстренно госпитализировали и ввели в искусственную кому.

Шерпен умер в возрасте 52 лет в медицинском самолёте, который его доставил в пригород Парижа Ле-Бурже.

«Пьер покинул нас после острой лихорадки, вероятно, вызванной повреждениями мозга», — говорится в сообщении.

Шерпен в четвёртый раз участвовал в «Дакаре». Он стал 31-м участником гонки, погибшим во время ралли-рейда. Два смертельных случая были на «Дакаре» 2020 года, когда погибли мотогонщики Эдвин Стравер (Нидерланды) и Паулу Гонсалвеш (Португалия).