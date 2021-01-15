Тампа, США, , 11:30 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:108.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Крис Буше, сделавший дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.

В составе «Шарлотт» наибольшую результативность показал разыгрывающий Терри Розир, на счету которого 22 очка.

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