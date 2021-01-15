Портленд, США, , 11:19 — REGNUM «Индиана Пэйсерс» одержала победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:87.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Индианы» Малколм Брогдон, набравший 25 очков. Форвард Донатас Сабонис сделал дабл-дабл из 23 очков и 15 подборов.

В составе «Портленда» наибольшую результативность показали Дэмьен Лиллард и Си Джей Макколлум, набравшие по 22 очка.

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