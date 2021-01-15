Денвер, США, , 11:15 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:104.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, сделавший дабл-дабл из 35 очков и 11 подборов.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал центровой Никола Йокич, на счету которого трипл-дабл из 23 очков, 14 подборов и 10 результативных передач.

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