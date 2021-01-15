Москва, , 11:11 — REGNUM В 2020 году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 192 нарушения спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Отмечается, что в декабре зафиксировано 12 подобных нарушений, в ноябре — 22, в октябре и сентябре — по 18. Всего за год таких нарушений набралось 192.

Всемирный антидопинговый кодекс требует, чтобы все профессиональные спортсмены, которые были включены в пул тестирования, должны в определённый период времени указывать своё местонахождение. Если спортсмен трижды нарушит это требование в течение года, то он может быть дисквалифицирован на срок до четырёх лет.

Отмечается, что в 2019 году РУСАДА выявило 312 нарушений правил доступности, в 2018 году — 349, в 2017-м — 173 (из них 150 признаны).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году у российских спортсменов было взято 8294 пробы.

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