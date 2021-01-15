Москва, , 10:32 — REGNUM Российский боксёр Сергей Ковалёв провалил допинг-тест. Об этом 14 января сообщает BoxingScene.

Отмечается, что в допинг-пробе бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе обнаружен синтетический тестостерон.

Этот тест Ковалёв сдавал 30 декабря. Теперь он запросил вскрытие допинг-пробы «Б».

Бой Ковалёва с узбекским боксёром Бектемиром Меликузиевым, который должен был пройти 30 января, скорее всего, будет отменён.

Последний поединок Ковалёв провёл в ноябре 2019 года. Тогда он проиграл мексиканцу Саулю Альваресу и лишился звания чемпиона мира по версии WBO.