Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM Футболисты петербургского «Зенита» Артем Дзюба и Андрей Лунев заразились коронавирусной инфекцией. Об этом официально сообщила пресс-служба ФК «Зенит».

Артем Дзюба (скриншот видео на сайте ФК «Зенит») Fc-zenit.ru

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Сегодня, 15 января, 27 футболистов «Зенита» вылетели рейсом авиакомпании «Россия» в в Дубай (ОАЭ) на первые «Газпром"-тренировочные сборы в 2021 году.

«Артем Дзюба и Андрей Лунев присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус», — говорится в сообщении клуба.

Ранее в СМИ появилась информация о подозрении на коронавирус у Дзюбы, его тест был «сомнительным». Теперь сомнения отпали.

Добавим, в ходе первого этапа сборов «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча — против «Риги» (21 января), «Пахтакора» и «Шахтера» из Солигорска (обе игры — 24 января), а также екатеринбургского «Урала» (27 января).