Эдмонтон, Канада, , 09:43 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Эдмонтона» хет-трик оформил нападающий Коннор Макдэвид. Кроме того, дубль в свой актив записал форвард Райан Ньюджент-Хопкинс.

В составе «Ванкувера» точными бросками отметились защитник Нейт Шмидт и нападающий Тайлер Мотт.

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