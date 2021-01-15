Буффало, США, , 09:06 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:4.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами.

В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Никлас Бекстрём, Ти Джей Оши, Джон Карлсон, Бренден Диллон, Якуб Врана и Гарнетт Хэтэуэй.

У «Баффало» точными бросками отметились Тейлор Холл, Тобиас Ридер, Джейк Маккейб и Виктор Олофссон.

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