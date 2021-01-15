Лос-Анджелес, США, , 08:56 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил победную шайбу в овертайме, а также отдал одну результативную передачу.

Также в составе «Миннесоты» голы забили Юнас Бродин, Виктор Раск, Маркус Фолиньо. У «Лос-Анджелеса» шайбы забросили форварды Джефф Картер, Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе.

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