Владивосток, , 03:34 — REGNUM Один из основателей хоккейной команды «Сахалин», руководитель профессионального островного спортивного клуба Алексей Ан 14 января возглавил приморский хоккейный клуб «Адмирал», сменив Спартака Блягоза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Стала известна судьба главного тренера хоккейной молодежки России

Алексей Ан — выпускник Сахалинского государственного университета, имеет черный пояс 4 дан по тхэквондо ВТФ и звание мастера спорта по тхэквондо.

В 2016 году он возглавил клуб «Сахалин», в который входили футбольная, хоккейная и волейбольная команды.

За время руководства Алексея Ана хоккейная команда клуба дважды становилась чемпионом Азиатской лиги (2018/2019, 2019/2020). Нынешний сезон АХЛ островитяне пропускают из-за эпидемии коронавируса.

Футболисты дважды завоевывали золотые медали зоны «Восток» в профессиональной футбольной лиге.

Волейболистки три года подряд выигрывали Кубок Сибири и Дальнего Востока.

Баскетболисты стали серебряными призёрами Кубка России 2016/2017. В 2016 году «Сахалин» завоевал всероссийский Кубок Сергея Белова по баскетболу среди юношеских команд.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко избран президентом «Адмирала». Ранее президентом клуба был Заирбек Юсупов.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на IV место команды на ЧМ в Эдмонтоне (Канада), Игорь Ларионов продолжит работу в качестве главного тренера молодежной сборной России. Решение принято на рабочем совещании штаба сборной под руководством президента ФХР Владислава Третьяка, а также тренеров национальной команды.