Ярославль, , 00:00 — REGNUM Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (0:3) в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Необязательные голы пропустили. Потом тяжело было взламывать организованную оборону соперника.

У всех отсутствующих разные истории: кто-то приболел, у кого-то повреждения. Что касается молодых — хороший опыт, играли с сильным соперником, держали уровень, хорошо отработали. Опыт приходит через игры.

«Локомотив» играл в свою игру, мы, естественно, готовились. Там есть мастера, которые могут исполнить. Хоккей из этого состоит — кто забивает и не пропускает, тот и выигрывает.

У Джона Гилмора повреждение, тяжело сказать его степень. Пройдет обследование. Антона Слепышева ждем в ближайших играх», — рассказал специалист пресс-службе ЦСКА.