Ярославль, 15 января 2021, 00:00 — REGNUM Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (0:3) в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.
«Необязательные голы пропустили. Потом тяжело было взламывать организованную оборону соперника.
У всех отсутствующих разные истории: кто-то приболел, у кого-то повреждения. Что касается молодых — хороший опыт, играли с сильным соперником, держали уровень, хорошо отработали. Опыт приходит через игры.
«Локомотив» играл в свою игру, мы, естественно, готовились. Там есть мастера, которые могут исполнить. Хоккей из этого состоит — кто забивает и не пропускает, тот и выигрывает.
У Джона Гилмора повреждение, тяжело сказать его степень. Пройдет обследование. Антона Слепышева ждем в ближайших играх», — рассказал специалист пресс-службе ЦСКА.