Бергамо, Италия, , 23:48 — REGNUM Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский останется в итальянском клубе.

Согласно информации Voetbal 24, украинский хавбек получил трансферное предложение от «Брюгге». Напомним, что Малиновский уже выступал в чемпионате Бельгии, где защищал цвета «Генка». Малиновский ответил отказом на предложение бельгийского клуба, он уверен, что его роль в «Аталанте» еще не завершена.

В текущем сезоне полузащитник набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас» в 17 матчах за «Аталанту».