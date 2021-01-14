Сассуоло, Италия, , 21:49 — REGNUM Президент «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал интерес «Манчестер Сити» в услугах полузащитника итальянской команды Мануэля Локателли.

«То, что футболисты клуба попадают в заголовки, радует. Это значит, что мы успешны и привлекаем внимание.

Когда дело касается таких футболистов, как Локателли, мы не будем даже рассматривать предложения, предполагающие его уход посреди сезона», — приводит слова Карневали портал Football Italia.

Напомним, что вчера Daily Mail сообщил об интересе «Манчестер Сити» к 23-летнему хавбек. По данным источника, итальянец входит в шорт-лист «горожан» и может усилить линию полузащиты команды уже в нынешнее трансферное окно.