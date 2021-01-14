Бразилиа, , 21:00 — REGNUM «Шапекоэнсе» вернулся в высший футбольный дивизион Бразилии.

Команда, обыграв 14 января «Фигейренсе со счетом 2:1, обеспечила себе повышение в главное первенства страны за четыре тура до конца Серии Б, второго по силе дивизиона Бразилии.

Напомним, что осенью 2016 года самолёт с командой на борту потерпел крушение в небе над Колумбией. Из 77 человек, которые в тот момент находились на борту, только шестерым удалось выжить. В число спасенных также входит Алан Рушел, продолжающий выступать за «Шапекоэнсе».