Гельзенкирхен, Германия, , 20:35 — REGNUM Нападающий амстердамского «Аякса» Клас-Ян Хунтелар может вернуться в чемпионат Германии.

Согласно сообщениям журналиста Патрика Бергера, 37-летний футболист вызвал интерес у гельзенкирхенского «Шальке», за который голландец выступал в период с 2010 по 2017 год.

На данный момент «Аякс» ведет переговоры с представителями «Шальке» по трансферу Хунтелара, но клубы пока не пришли к соглашению.

Ранее Хунтелар заявил о том, что намерен завершить карьеру по окончании текущего сезона. В 10 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Нидерландов форвард набрал 6 (5+1) очков по системе «гол+пас».