Москва, , 18:29 — REGNUM РУСАДА продолжит защищать интересы спортсменов, не нарушающих антидопинговые правила. Комментарий и.о. гендиректора РУСАДА Михаила Буханова приводит пресс-служба агентства 14 января.

«Не все аргументы, представленные юристами РУСАДА, были услышаны Спортивным арбитражным судом, несмотря на это, мы приветствуем решение арбитров в отношении чистых российских спортсменов и принципа коллективной ответственности, который попыталось навязать WADA в отношении всего российского спорта», — отметил Буханов.

«Мы убеждены, что чистые атлеты ни при каких обстоятельствах не должны нести ответственность за действия других спортсменов, допустивших нарушения антидопинговых правил. … Принцип коллективной ответственности противоречит основам Олимпийской хартии, его возможное применение могло стать опасным прецедентом для всего олимпийского движения. Этого не произошло, а значит, у чистых спортсменов, не только из РФ, есть шанс на защиту от чрезмерных действий международных антидопинговых чиновников», — добавил он.

При этом Буханов считает, что на РУСАДА наложены санкции, которые «не являются обоснованными».

«Мы неоднократно отмечали, что РУСАДА наказано за невыполнение обязательства, которое не могло выполнить в принципе, и это при том, что в письменной и устной формах представители WADA неоднократно подтверждали, что наша антидопинговая работа полностью соответствует нормам кодекса WADA и к ней нет никаких претензий», — заявил эксперт, передает ТАСС.