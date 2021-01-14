Дублин, , 17:46 — REGNUM Конор Макгрегор (Ирландия) — боец смешанного стиля (ММА) — обвинил Хабиба Нурмагомедова (Россия) в провале взвешивания перед боем с Джастином Гейджи (США). Интервью с ирландцем доступно с 14 января на YouTube-канале TheMacLife.

Конор Макгрегор Andrius Petrucenia

«Он выглядит как … слон. Не думаю, что он сделал вес к своему последнему бою. Все его взвешивание выглядело странно», — отметил Макгрегор и подчеркнул, что не был удивлен уходу Нурмагомедова из спорта.

Нурмагомедов заявил об уходе из MMA в октябре после победы над Гейджи. Он в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. На взвешивании перед боем уложился в лимит, но для этого ему пришлось раздеться полностью.