Москва, , 17:24 — REGNUM Нассурдин Имавов — французский боец дагестанского происхождения — уверен, что действующий чемпион UFC среди легковесов Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру.

В ходе беседы 14 января с NEWS.ru спортсмен заявил, что Нурмагомедов непременно вернется в октагон — ради громкого боя.

«Конечно, Хабиб вернется, даю 99 процентов. Я не знаю, это будет реванш с Конором Макгрегором или другой бой, но вернуться должен. … А мама, она поймёт. С мамой всегда можно договориться!» — добавил Имавов.

В октябре 2020 г. Хабиб провел последний поединок — против временного обладателя чемпионского пояса Джастина Гэтжи. Победив, Нурмагомедов объявил об уходе из спорта. Решение он объяснил тем, что дал обещание своей матери.