Москва, , 17:02 — REGNUM Алексей Березуцкий, который занимает должность замгендиректора ЦСКА (Москва), собирается покинуть клуб в ближайшее время. Такая информация 14 января появилась в СМИ.

Отмечается, экс-футболист не смог найти общий язык с руководством клуба, потому принял решение сложить с себя полномочия.

Как стало известно «Матч ТВ», Березуцкий остался недоволен работой футбольной школы, а его предложения по развитию не нашли понимания у руководства.

Ранее ЦСКА покинул один из тренеров ДЮСШ Евгений Варламов. Армейцы не стали продлевать контракты с тренерами основного состава — Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.

Напомним, братья Березуцкие вернулись в ЦСКА в новых должностях год назад. Летом Василий получил должность в тренерском штабе, а Алексей — остался на прошлой должности.