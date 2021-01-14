Москва, , 16:56 — REGNUM Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев допустил, что конфликт между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и хореографом группы тренера Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым может быть пиаром.

«Пусть они закусятся во всех видах спорта — современном пятиборье, гимнастике, биатлоне, академической гребле. А я буду комментировать соревнования … С увлечением прочитал, готов прокомментировать бой Плющенко с тренером из системы Тутберидзе. … Буду комментировать эту жаркую схватку!» — передает слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он при этом допустил, что это может быть пиар-ходом.

«А вести будем вместе с Алиной Загитовой вдвоём, наконец-то исполнится её мечта по-настоящему поработать с мастером прямого эфира!» — добавил Губерниев.

Ранее Железняков вызвал Плющенко на дуэль. Тот, в свою очередь, выразил готовность принять вызов.