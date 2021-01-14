Москва, , 16:48 — REGNUM В футбольном клубе «Спартак» (Москва) 14 января сообщили о рсторжении контркта с 23-летним защитником Малькольмом Баду.

«Расторгли соглашение — по обоюдному согласию», — сообщил «Чемпионату» глава департамента по коммуникациям клуба Антон Фетисов.

Баду перешел в «Спартак» в 2019 г. из «Вольфсбурга».

С 2014 г. по 2017 г. футболист вызывался в сборные Германии различных возрастных категорий. В нынешнем сезоне в составе «Спартака-2» принял участие в 16 матчах Футбольной национальной лиги, забил 1 гол и получил 3 жёлтые карточки.