Варшава, , 16:40 — REGNUM Один из наиболее известных польских футболистов Аркадиуш Милик, выступающий за итальянский клуб «Наполи», 14 января отклонил предложение о подписании контракта с французским клубом «Марсель». Об этом, как передает Polskie Radio 24, сообщил глава клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

Примечательно, что ранее 26-летний футболист заявлял о намерении сменить «клубную прописку». Его не устраивает положение в клубе, за который он выступает в последние годы — «Наполи»: игрок большую часть матчей провел на скамье запасных, хотя нуждается в игровой практике.

Директор итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис, который заявлял, что продаст польского нападающего за сумму не менее 10 миллионов евро, признал, что именно столько предлагал за нападающего французский «Марсель». «Наполи» был готов расторгнуть с футболистом контракт, однако Милик самостоятельно отклонил предложение.

Итальянский спортивный эксперт Альфредо Педулла предполагает, что Милик все еще рассчитывает на трансфер в самый известный и титулованный клуб Италии — «Ювентус», однако такой вариант маловероятен.