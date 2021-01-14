Волгоград, 14 января 2021, 16:38 — REGNUM Футболист клуба «Ротор» Александр Никитин скоропостижно скончался 14 января в Волгограде, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Легендарный спортсмен не дожил до 60-летнего юбилея три недели.
Александр Никитин провёл более 300 матчей, был капитаном волгоградского «Ротора», автор свыше 100 голов, играл за Олимпийскую сборную СССР. Спортсмен удостоен звания лучшего бомбардира Первой лиги СССР в составе ФК «Ротор». Во время чемпионата мира по футболу 2018 года Александр Никитин был одним из послов Волгограда. Соболезнования семье футболиста выразил губернатор Андрей Бочаров.
4 февраля 2021 года спортсмену исполнилось бы 60 лет.