Волгоград, , 16:38 — REGNUM Футболист клуба «Ротор» Александр Никитин скоропостижно скончался 14 января в Волгограде, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Легендарный спортсмен не дожил до 60-летнего юбилея три недели.

Александр Никитин провёл более 300 матчей, был капитаном волгоградского «Ротора», автор свыше 100 голов, играл за Олимпийскую сборную СССР. Спортсмен удостоен звания лучшего бомбардира Первой лиги СССР в составе ФК «Ротор». Во время чемпионата мира по футболу 2018 года Александр Никитин был одним из послов Волгограда. Соболезнования семье футболиста выразил губернатор Андрей Бочаров.

«До последних дней Александр Борисович оставался верен своим принципам, продолжая работу в спортивной сфере, подавая достойный пример сотням ребят, увлекающимся футболом», — говорится в тексте соболезнования.

4 февраля 2021 года спортсмену исполнилось бы 60 лет.