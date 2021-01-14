Лондон, , 16:24 — REGNUM Матч 19-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Эвертоном» перенесен из-за COVID-19, говорится в сообщении клуба из Бирмингема.

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Положительные тесты выявлены у 9 игроков «Астон Виллы» и 5 сотрудников клуба. База команды закрыта на 2-недельный карантин.

Отметим, что в матче III раунда Кубка Англии против «Ливерпуля» в основном составе «Астон Виллы» вышли игроки молодежки.

Ранее сообщалось, что матч 18-го тура между «Лидс Юнайтед» и «Саутгемптоном» был также перенесен. Причиной переноса стала встреча между «святыми» и «Шрусбери Таун» в матче III круга Кубка страны. Игра была отложена из-за выявленных случаев коронавируса в «Шрусбери».