Москва, , 16:15 — REGNUM В исполком Олимпийского комитета РФ (ОКР) поступило предложение от комиссии спортсменов ОКР использовать песню «Катюша» в качестве альтернативы гимну России на Олимпийских играх, сообщила 14 января глава комиссии Софья Великая.

Команда «Олимпийских атлетов из России» Xinhua Sports © XHSports

Она отметила, что «путём большинства голосов остановились на «Катюше», ее любят дети».

«Были и современные варианты, но… решили остановиться на «Катюше», это коллективное решение», — сообщила Великая.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные РФ в течение 2 лет будут выступать на ЧМ и Играх под нейтральным флагом и не могут использовать национальный гимн.

«Катюша» написана Матвеем Блантером на слова Михаила Исаковского в 1938 г.