Бирмингем, Великобритания, , 15:50 — REGNUM Матч 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Астон Вилла» — «Эвертон» перенесён из-за вспышки коронавируса в бирмингемском клубе. Об этом 14 января сообщает пресс-служба лиги.

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Встреча должна была пройти 17 января в Бирмингеме, но теперь перенесена на неопределённый срок. При этом перенесённый матч 11-го тура «Астон Вилла» — «Ньюкасл» пройдёт 23 января, как и планировалось ранее.

В «Астон Вилле» 7 декабря заявили о выявлении «значительного» количество случаев заражения коронавирусом у игроков и членов клуба. Из-за этого закрыли тренировочную базу команды и перенесли матч 18-го тура с «Тоттенхэмом».