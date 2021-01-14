Брюссель, , 15:42 — REGNUM Лучшим футболистом в истории сборной Бельгии назван полузащитник Эден Азар. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Азар, выступающий за мадридский «Реал», набрал 10,6% голосов. Второе место занял завершивший карьеру защитник Венсан Компани (9,4%). Замкнул тройку хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне (9,1%).

В составе сборной Бельгии Азар стал бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года в России. Всего он сыграл 106 матчей за сборную и забил 32 гола.