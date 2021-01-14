Барселона, Испания, , 15:37 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пропустить финал Суперкубка Испании. Об этом заявил главный тренер команды Рональд Куман, сообщает AS.

«Что касается Месси, то мы должны подождать ещё несколько дней, чтобы понять, сможет ли он сыграть», — сказал Куман.

Ранее Месси не сыграл в полуфинале Суперкубка Испании с «Реалом Сосьедадом». Матч завершился победой «Барселоны» со счётом 1:1 (3:2 — по пенальти).

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