Москва, 14 января 2021, 14:46 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила логотип плей-офф нынешнего сезона. Об этом 14 января сообщает пресс-служба лиги.
Главным элементом эмблемы является Кубок Гагарина. Сам логотип сделан в вертикальном варианте.
При этом есть цветные, персонифицированные версии для каждого из клубов, который участвует в турнире.
https://twitter.com/khl/status/1349665058683449344
Плей-офф КХЛ пройдёт со 2 марта по 30 апреля. В розыгрыше Кубка Гагарина примут участие 16 клубов — по восемь из каждой конференции.