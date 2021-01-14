Москва, , 14:46 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила логотип плей-офф нынешнего сезона. Об этом 14 января сообщает пресс-служба лиги.

Главным элементом эмблемы является Кубок Гагарина. Сам логотип сделан в вертикальном варианте.

При этом есть цветные, персонифицированные версии для каждого из клубов, который участвует в турнире.

https://twitter.com/khl/status/1349665058683449344

Плей-офф КХЛ пройдёт со 2 марта по 30 апреля. В розыгрыше Кубка Гагарина примут участие 16 клубов — по восемь из каждой конференции.