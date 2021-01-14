Лондон, , 14:12 — REGNUM Британский теннисист Энди Маррей заразился коронавирусом. Об этом 14 января сообщает Reuters.

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Отмечается, что тест на коронавирусную инфекцию у Маррея дал положительный результат.

Ранее Маррей получил специальное приглашение (wild card) на Открытый чемпионат Австралии. Сейчас он находится на самоизоляции, но надеется сыграть на турнире, который состоится 8−21 февраля.

Маррей был первой ракеткой мира и является единственным двукратным олимпийским чемпионом по теннису в мужском одиночном разряде. Он трижды побеждал на турнирах серии «Большого шлема» — US Open (2012) и Уимблдон (2013, 2016).