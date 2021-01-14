Лозанна, Швейцария, , 14:06 — REGNUM Российские власти причастны к «сокрытию сокрытия» государственной допинговой схемы. Об этом 14 января заявил Спортивный арбитражный суд (CAS) в опубликованном полном тексте решения по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

«Когда сокрытие допинговой схемы начало становиться явным, решение российских властей было направлено не на то, чтобы достичь ясности, а на то, чтобы попытаться скрыть сокрытие», — говорится в тексте решения.

Отмечается, что CAS пришёл к выводу, что «никогда не удастся установить» точное число спортсменов и лиц, успешно избежавших подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Напомним, 17 декабря CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) и принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.

WADA настаивало на дисквалификации всего российского спорта на четыре года. CAS принял санкции на два год. Таким образом, отстранение действует до 16 декабря 2022 года.

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