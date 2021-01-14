Нью-Йорк, США, , 11:56 — REGNUM Американский баскетболист Джеймс Харден перешёл из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс». Об этом 14 января заявил журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

По информации источника, в сделку «Бруклин» включил три незащищённых выбора в первом раунде драфта в 2022, 2024 и 2026 годах, а также обмен пиками в 2021, 2023, 2025 и 2027 годах.

Харден был выбран «Оклахомой» на драфте НБА 2009 года под третьим номером. С 2012 года он выступает за «Хьюстон». В сезоне 2017/18 он был признан самым ценным игроком НБА.

В составе сборной США Харден стал олимпийским чемпионом (2012) и чемпионом мира (2014).